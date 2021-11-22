Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne getirildi. İşlemleri tamamlanan kişiler, ardından Jandarma karakoluna götürüldü. Aile yakınlarının Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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