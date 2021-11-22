Müslüme Yağal'ın Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal aramalara katılanlara teşekkür etti Açıklaması

KARAMAN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal, üzgün olduklarını belirterek, devletin gereken her şeyi yaptığını söyledi.

Dede Yağal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 kızının eşleriyle hala konar göçer geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Hayatını kaybeden torunu Müslüme Yağal'ın, kızı Selvi Yağal'ın kızı olduğunu ifade eden Yağal, "Yazı Konya'nın Bozkır ilçesinin dağlarında geçirdiler. Havalar soğuyunca tekrar Gülnar'a göç ettiler. Çocuk, çadırın yanında oynarken kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu bilemiyorum." dedi.

Aramalar sürerken torununun sağ bulunacağını düşündüklerini ve hep dua ettiklerini belirten Yağal, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Yağal, şunları kaydetti:

"Maalesef 10 gün sonra kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta torunumun cansız bedenine ulaşılmış. Oraya nasıl gittiği, nasıl öldüğü araştırılıyor. Bizler Karaman'da ikamet ettiğimiz için torunumu Karaman'a defnettik. Zaten yaşasaydı okul zamanları bizim yanımızda kalacaktı. Üzgünüz, devlet elinden gelen her şeyi yaptı, Allah razı olsun. Kızım, damadım, torunlarım cenazeye katılamadı. Şimdi eşim, oğlum Gülnar'da keçilerin başına gitti. Ben burada kaldım."

Minik Müslüme'nin dedesine taziye ziyaretinde bulunan Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman da olay nedeniyle tüm Türkiye olarak üzüldüklerini söyledi.

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yaman, "Ben aileye başsağlığı, melek olan Müslüme'ye Allahtan rahmet diliyorum. Keşke yaşanmasaydı. Konar göçer yaşam çok zor. Bu çocuklar bu zorluklarla büyüyor. Bu Yörüklük devam etmek zorunda çünkü Yörüklerimiz, bizlerin, dağlarımızın, ormanlarımızın sigortaları. Üreterek milli ekonomiye katkı sağlıyorlar. Yalnız şunu göz ardı etmeyelim, nerede olursak olalım, çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Gülnar'da gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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