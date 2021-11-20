Müslüme Yağal'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Müslüme Yağal'ın cenazesi toprağa verildi

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Karaman'da defnedildi.

KARAMAN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Karaman'da defnedildi.

Mersin Gülnar Devlet Hastanesinden alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'na getirildi.

Burada Yağal'ın ablası Nurcan Özcan ve bazı aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Küçük kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Yağal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve çok sayıda kişi katıldı.

Olay

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD,

AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda dün kayıp kız çocuğunun cesedi bulunmuş, jandarma ekipleri soruşturmayı genişleterek aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi toprağa verildi

Müslüme Yağal'ın cenazesi toprağa verildi

Müslüme Yağal'ın cenazesi toprağa verildi

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Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu sürüyor

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Son dakika haberi... Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da toprağa verilecek

 Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi...

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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