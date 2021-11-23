Müslüme'nin tutuklanan dedesi, dronla yapılan arama çalışmalarını izlemiş

MERSİN (DHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile çiftin çocukları, kaldıkları çadıra döndü. Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığı bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.