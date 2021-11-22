Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERMersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı.

MERSİN (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.


Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

 İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title