Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERMersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı.
MERSİN (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
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