Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

MERSİN (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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