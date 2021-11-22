Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (2) - Haberler
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Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (2)

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Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (2)

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

MERSİN (DHA) - YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada, "M.Y.'nin ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. M.Y.'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.


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