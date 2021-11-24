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Müslüme'nin ağabeyi Hasan Yağal ne dedi?

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Müslüme'nin ağabeyi Hasan Yağal ne dedi?

Türkiye, Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin nasıl öldüğünü merak ediyor. Gözaltına alınan tüm aile bireyleri serbest bırakılırken, dedenin tutuklanması olayla ilgili endişleri artırdı. Dün "Kayınbabamın neden tutuklandığını bilmiyorum" diyen Müslüme'nin annesinden sonra bugün de ağabeyi Hasan Yağal konuştu. Peki, Müslüme'nin ağabeyi ne dedi?

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve ailesinden sadece dedesi tutuklanan Müslüme Yağal'ın ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. "İfadede neler söylediniz?" sorusunu cevaplayan ağabey Hasan Yağal, "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" dedi. Müslüme'nin ağabeyi ne dedi?

MÜSLÜME'NİN AĞABEYİ NE DEDİ?

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Ağabey Yağal, "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

"KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM"

Ağabey Yağal, "İfadende neler söyledin?" sorusunu da "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" şeklinde cevapladı.

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