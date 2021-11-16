Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor Karaman'da Müslüme gibi kaybolan Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor.

KARAMAN (İHA) - Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor

TOKAT - Karaman'da Müslüme gibi kaybolan Tokatlı Evrim Atış'tan yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin kaybolması akıllara Evrim'i getirdi. Tokat'ın Turhal ilçesinde de 3,5 yaşındaki Evrim benzer şekilde kaybolmuştu. Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayıplara karıştı. Anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri arama çalışması yaptı. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim'in kayıp olmasının ardından 3 yıl 4 ay geçmesine rağmen bir bulguya rastlanamadı.

Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor

Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor

Müslüme gibi kayboldu, 3 yıldır bulunamıyor

Müslüme gibi kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı

Müslüme gibi kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı

 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

 Minik Müslüme'yi arama çalışmalarında 4 gece geride kaldı! Yörük kızından hala bir iz yok

Minik Müslüme'yi arama çalışmalarında 4 gece geride kaldı! Yörük kızından hala bir iz yok

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title