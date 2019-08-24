Müslümanlığı seçen Ukraynalı genç Kilis'te sünnet oldu

24.08.2019 12:52

İslamiyet'i seçen annesinden etkilenen ve "Vitali" olan ismini "Muhammet" olarak değiştiren 17 yaşındaki Ukranyalı genç, Kilis Devlet Hastanesi'nde sünnet oldu.

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Latif Amoca ile 5 yıl önce tanışarak hayatını birleştiren Ukranyalı Viktoria Amoca, evlendikten 3 yıl sonra Müslümanlığı seçip Meryem ismini aldı.

Meryem Amoca'nın İslamiyet ile ilgili anlattıklarından etkilenen oğlu Vitali Dolenko da bir süre önce Müslümanlığı tercih ederek "Muhammet" ismini kullanmaya başladı. Muhammet Dolenko, İslamiyet'in şartlarını yerine getirmek amacıyla sünnet olmaya karar verdi.

Latif Amoca'nın memleketi Kilis'e yaz tatili için gelen aile, Muhammet Dolenko'yu sünnet ettirmek için Kilis Devlet Hastanesine başvurdu. Burada gerçekleştirilen operasyon ile gencin sünneti gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, genci ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Muhammet Dolenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre araştırma yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce annesinin İslamiyet'i seçtiğini ve bu durumun kendisini çok etkilediğini dile getiren Dolenko, şunları anlattı:

"Birçok dini araştırdım. Bunların arasında en mantıklısının İslam olduğunu anladım. İslam hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. İslam dininde çok mantıklı şeyler vardı. Önce annem Müslüman oldu ama beni Müslüman olmaya hiç zorlamadı. Sonra annemi izledim ve ondaki değişimler çok hoşuma gitti. İslam'ı araştırdım, öğrenmeye başladım ve İslam dinindeki birçok şey bana mantıklı geldi. Araştırdıkça İslam'ın çağımızdaki ispatlarını göstermiş bir din olduğunu gördüm. Onun için Müslüman olmaya karar verdim ve hiç pişman değilim. Sünnet olmam gerektiğini bildiğim için de sünnet oldum. Sünnet olmaktan da memnunum. Çünkü sadece dinen değil birçok yönden yararı var."

"İnşallah dinimizi daha çok derinleştireceğiz"

Anne Meryem Amoca da eşiyle tanıştıktan sonra İslamiyet'e olan merakının arttığını ve çevresindeki Ukraynalı Müslüman kadınların kendisine İslam dinini anlatmasından etkilenerek Müslümanlığı seçtiğini belirtti.

Oğlunu hiç kimsenin zorlamadığını, gencin kendi isteğiyle İslamiyet'i seçtiğini hatırlatan anne Meryem Amoca, "Oğlumla çok gurur duyuyorum. Hiç kimse zorlamadı kendi kararıyla elhamdülillah Müslüman oldu. İnşallah dinimizi daha çok derinleştireceğiz." dedi.

"Bu, bize bir düğün gibi oldu"

Latif Amoca da (38) henüz 9 aylık iken ailesiyle birlikte Avrupa'ya gittiklerini ve yaklaşık 5 yıl önce eşi Meryem ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, güzel bir beraberlik sonucu evlenmeye karar verdiklerini anlattı.

Muhammet'in İslam'ı seçtikten sonra sünnet olmaya karar verdiğini aktaran Latif Amoca, şunları ifade etti:

"Birkaç kere cuma namazına gittikten sonra sünnetle ilgili araştırma yapmış ve sünnet olmak istediğini söyledi. O an dünyalar benim oldu. Çünkü ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. 17 yaşına kadar öyle yaşamaya alıştığından kırarım, korkuturum düşüncesine kapılmışken kendisi sünnet olmak istediğini söyledi. Sonrasında Türkiye'ye gelir gelmez de sünnet oldu. Ben mutluluktan ağlarken, Muhammet gülüyordu. Bu, bize bir düğün gibi oldu."

Gencin sünnetini gerçekleştiren üroloji uzmanı Hasan Aslan ise sünnetin sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ederek, "Muhammet, bize başvurduğu andan beri benim de dikkatimi çeken bir hastam oldu. Hem din kardeşi olarak bize katılmış olması mutluluk verdi, hem de benim meslek açısından da bu yaş grubunda çok nadir olduğu için yaptığım bir operasyon oldu." diye konuştu.

Müslüman olan genci ziyaret eden ve bisiklet hediye eden Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen de Muhammet'in Müslüman olduğunu duyunca gelip görmek istediğini belirterek, "Kendisini hem tebrik ediyoruz hem de inancımız gereği biz de Müslümanız ve burada bir Müslüman daha kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Ailesiyle de tanıştık. Çok iyi insanlar. İnşallah İslamiyet'i de layıkıyla uygularlar." dedi.

Kaynak: AA