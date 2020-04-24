Müslümanların takvim sorunu: Ortak takvim mümkün mü? Şiiler ve Sünniler Ramazan'ı nasıl yaşıyor? Astronomik ölçümler ve İslami kurumların kararlarında oluşan ihtilaflar nedeniyle Müslüman ülkeler, her yıl Ramazan ayında takvim sorunu yaşıyor. Bu yıl da Müslüman ülkelerin Ramazan ayına farklı günlerde başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda bayram günleri de değişebiliyor.

Astronomik ölçümler ve İslami kurumların kararlarında oluşan ihtilaflar nedeniyle Müslüman ülkeler, hemen hemen her yıl Ramazan ayında takvim sorunu yaşıyor, bu doğrultuda bayram günleri de değişebiliyor. Bu yıl ise Müslüman ülkelerin hepsinin Ramazan ayına 24 Nisan'da başlaması bekleniyor. İslam aleminin kutsal saydığı ayın ne zaman başlayacağına çoğu Müslüman Ay'ı gözlemleyerek karar verecek. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com