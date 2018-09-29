Müslümanların Su Almasına İzin Vermeyen Market Sahibi Polis Çağırdı
İngiltere'de bir market sahibi, dükkana giren müslümana su satmadı ve polisi çağırdı. O anlar kamerayla anbean kaydedildi.
İngiltere'nin Manchester şehrinde su almak isteyen müslüman adam markete girdi. Müslümanlara su satmayan market sahibi polisi çağırdı. Marketteki gergin anlar kamerayla anbean kaydedildi.
MÜSLÜMAN ADAMLA POLİS KAVGA ETTİ
Olayın alevlenmesiyle müslüman adam ve polis memuru kavga etmeye başladı. Polis, sinirli müslüman adamı yere yatırdı ve kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Marketteki gergin anlar, kamerayla anbean kaydedildi.