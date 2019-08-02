Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları" adlı söyleşi Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mavi Marmara'da yaralı kurtulan araştırmacı yazar Elazığlı Muharrem Güneş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında, Mavi Marmara yolculuğunda yaşanan olaylar, Mescidi Aksa nerede, Müslümanlar için önemi, İsrail askerlerin Müslümanların üzerine yaptığı baskılar gibi hususlardan bahsetti. Programa sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program ilk olarak Marmara Bölge birincisi Mushaf Zeki Mog, Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından şiirler, ilahiler okundu, toplantı, konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA