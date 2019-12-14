Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama
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Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama

Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada Myanmar'ı savunan Aung San Suu Kyi, ülkesine dönüşte binlerce kişi tarafından karşılandı

14.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:02
Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden Myanmar lideri Suu Kyi'ye ülkesinde görkemli karşılama

Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada 'ı savunan Nobel ödüllü , ülkesine dönüşte binlerce kişi tarafından karşılandı.


Destekçileri başkent Naypyitaw sokaklarına akın ederken Suu Kyi, ellerinde Myanmar bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen kalabalığa el salladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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