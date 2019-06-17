Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama

Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama

Mynmar'ın önde gelen Budist rahip topluluğu, Wirathu adlı rahibin "isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanmasını kınadı. Hakkında çıkarılan yakalama emriyle bir aydır aranan rahibin ilk duruşmasının salı günü görülmesi planlanıyor.

Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama

Mynmar'ın önde gelen Budist rahipler topluluğu, Wirathu adlı rahibin "isyana teşvik etme" suçlamasıyla yargılanmasını kınadı.

Hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla bir aydır aranan rahibin ilk duruşmasının salı günü görülmesi planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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