Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı

İslam dünyası Ramazan ayını geride bıraktı. Astronomik ölçümler ve müslüman nüfusu yoğun ülkelerdeki dini kurumların düştüğü ihtilaflar sebebiyle Ramazan ayının başladığı gün gibi bayram gününde de ortak nokta bulunamadı. Peki hangi ülke Ramazan Bayramı'nı ne zaman kutladı?

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı

İslam dünyası Ramazan ayını geride bıraktı. Astronomik ölçümler ve müslüman nüfusu yoğun ülkelerdeki dini kurumların düştüğü ihtilaflar sebebiyle Ramazan ayının başladığı gün gibi bayram gününde de ortak nokta bulunamadı. Peki hangi ülke Ramazan Bayramı'nı ne zaman kutladı?

4 Haziran: Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Yemen, Sudan, Afganistan, Bahreyn, Kuveyt ve Irak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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