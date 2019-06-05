Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı farklı günlerde kutladı
İslam dünyası Ramazan ayını geride bıraktı. Astronomik ölçümler ve müslüman nüfusu yoğun ülkelerdeki dini kurumların düştüğü ihtilaflar sebebiyle Ramazan ayının başladığı gün gibi bayram gününde de ortak nokta bulunamadı. Peki hangi ülke Ramazan Bayramı'nı ne zaman kutladı?
İslam dünyası Ramazan ayını geride bıraktı. Astronomik ölçümler ve müslüman nüfusu yoğun ülkelerdeki dini kurumların düştüğü ihtilaflar sebebiyle Ramazan ayının başladığı gün gibi bayram gününde de ortak nokta bulunamadı. Peki hangi ülke Ramazan Bayramı'nı ne zaman kutladı?
4 Haziran: Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Yemen, Sudan, Afganistan, Bahreyn, Kuveyt ve Irak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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