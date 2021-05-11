Müslümanlar ramazan ayını Kovid-19 önlemleriyle Tokyo Camisi'nde idrak etti

Japonya'da farklı milletlerden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemler kapsamında ramazan ayını Tokyo Camisi'nde hep birlikte idrak etti.

Japonya'da farklı milletlerden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemler kapsamında ramazan ayını Tokyo Camisi'nde hep birlikte idrak etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde AA muhabirine konuşan Tokyo Camisi cemaati mensupları, Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan ayının manevi atmosferini tattıklarını söyledi.

Tokyo Camisi Tanıtım ve Medya Temsilcisi 72 yaşındaki Şimoyama, ramazan ayının gelmesiyle artan günlük tempoya, ilerleyen yaşına rağmen ayak uydurmaya çalıştığını söyledi.

Şimoyama, "Yaşlı olduğumuz için akşam evime vardığımda saat 8-9 gibi hemen uyuyorum. Sabah çok erken uyanıyoruz. Gün bizim için hızlı başlıyor. Tüm gün cami yerleşkesinde işler yürütüyoruz." dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Tokyo Camisi'ne ilginin arttığını belirten Şimoyama, "Bu ay gelen birçok kişiyle ilgilendik. Özellikle Japon Müslümanlarla konuştuk. Hediyeler verdik. Beraber helal marketten hurma alışverişi yaptık." dedi.

Şimoyama, "Görevim, Japonlar ile Müslümanları buluşturarak Japonlara İslam'ı tanıtmak. Yürütülen çeşitli faaliyetlerimiz Allah'ı memnun ederse bu bana en fazla mutluluk veren şey olur." diye konuştu.

Danışmanlık firması yöneticisi Endonezyalı Rizal, kendi ülkesi dahil bazı ülkelerde salgın sebebiyle ramazan ayında Müslümanların bir araya gelmesine izin verilmediğini ancak Japonya'da durumun farklı olduğunu söyledi.

Diğer ülkelere kıyasla Japonya'da Müslümanların salgın önlemlerine uyarak bir araya gelebildiğini belirten Rizal, "Tokyo Camisi'nde buluşabildik, kendi aramızda oruç açabildik, sahur ettik, vakit ve teravih namazlarını cemaatle kılabildik." dedi.

Rizal, "Salgının yayılmasına karşı alınan güçlü tedbirler kapsamında itikaf faaliyetine izin verildi. Belki 100'e yakın kişi de katılmıştır. Hafta sonu Kadir Gecesi programı da oldukça güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayının sona ermesiyle hüzünlendiğini dile getiren Rizal, "İnşallah gelecek yıl salgın sona erer de çok daha fazla Müslüman camide buluşabilir." diye konuştu.

Yemenli kameraman Ekrem, 4 yıldır Japonya'da yaşadığını kaydederek, kendi ülkesindeki ramazan atmosferini özlediğini söyledi.

Dünya genelinde olduğu gibi Kovid-19 salgınının Japonya'da da yaygınlaştığını belirten Ekrem, birçok sosyal aktivite gibi toplu ibadetlerin de oldukça kısıtlandığını vurguladı.

Ekrem, önceki yılların aksine iftarların camideki kültür merkezinde bu yıl verilemediğine dikkati çekerek, "Ancak hatim usulüyle teravih kılabildiğimiz için oldukça mutluyuz." dedi.

Ekrem, "Ramazanın manevi ve özel atmosferini çok özlüyoruz. Salgın birçok şeyi durdurdu. Umarız bu salgın sona erer, normale döneriz ve Tokyo Camisi de kalabalık cemaate bir an önce kavuşur." diye konuştu.

İlkokul öğretmeni Fransız Tahhar da Japonya'da ramazanı yaşamanın farklı olduğunu belirterek, "Ailem Japonya'da değil ancak ramazan ayı vesilesiyle Tokyo Camisi'nde birçok aile edindim." dedi.

Oruç ibadetinin insana günlük hayatın içerisinden öğretiler sunduğunu ifade eden Tahhar, "Allah bu ay ile Müslümanlara ne kadar çok faaliyete vakit ayırabileceğimizi bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan