Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı
11.08.2019 10:38
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor.
Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com