11.08.2019 10:38

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor.

Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camilere akın ederken kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman da hac coşkusu yaşadı. Euronews.com'da Görüntüle