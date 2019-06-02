- Müslümanlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, Ulu Cami'ye akın etti.

Irak'ın Kerkük şehrinde kadir gecesini ihya etmek için Ulu Cami'de toplanan vatandaşların yanı sıra camiye Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkmeneli Partisi Başkanı Rıyaz Sarı Kehye de katıldı. Ulu Cami'de teravih namazından sonra vatandaşlar caminin avlusunda Kur'an-ı Kerim okudu. Ayrıca şehrin merkezindeki Pıryadi semtindeki Tokatlı Camisi'nde 200 vatandaşa sahur yemeği verildi.

Tokatlı Camisi'nin imam hatibi Hişam Avcı, "Ne mutlu Kerkük'te Tokatlı Camisi'nde Kadir Gecesi'ni yaşıyoruz. Namazımızı kıldık, Kur'an-ı Kerim okuduk hayırsever arkadaşlarımız sağ olsunlar. Şimdi de sahur yemeği veriyoruz" dedi.

Irak'ta yaşanan patlamalara değinen Avcı, "Bugün sevinç içindeyiz ama dün yaşanan patlamalar bizi çok üzdü. İnşallah tekrar olmaz Allah tüm Müslüman ülkelerini korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA