Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası

26.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:28

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirdiği gerekçesiyle "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



ABD Ulaştırma Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Delta'nın "Müslüman yolcuları uçaktan indirmesi ve yeniden binmelerini engellemesi" nedeniyle yasaları ihlal ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle