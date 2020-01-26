Müslüman yolcuları uçaktan indiren Delta'ya ABD'de 50 bin dolar para cezası
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirmesi gerekçe gösterilerek "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu şirketi Delta Hava Yolları, 2016'da üç Müslüman yolcuyu uçaktan indirdiği gerekçesiyle "ayrımcı davranış" suçundan 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
ABD Ulaştırma Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Delta'nın "Müslüman yolcuları uçaktan indirmesi ve yeniden binmelerini engellemesi" nedeniyle yasaları ihlal ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle