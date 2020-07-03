Müslüman sporcu Nurmagomedov'un babası koronadan hayatını kaybetti
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Müslüman sporcu Nurmagomedov'un babası koronadan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Müslüman sporcu Nurmagomedov'un babası koronadan hayatını kaybetti
03.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:15

Dünyaca ünlü karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, tedavi gördüğü Moskova'daki hastanede korona virüs nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

Abdulmanap Nurmagomedov, korona testinin pozitif çıkmasının ardından Dağıstan Cumhuriyeti'nden Moskova'daki bir askeri hastaneye sevk edilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Manşet

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