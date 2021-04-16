Müslüman okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor.

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Nisan'da yurt dışında yaşayan Fransız vatandaşlarına yazdığı mektup ortaya çıktı.

Mektubunda Fransa'nın 139 ülkede 539 okulunun bulunduğunu, son bir yılda krize rağmen bu okullara 23 yeni okul eklendiğini belirten Macron, bu dinamiğin devamını ve daha çok genç Fransız'ın bu okulların "mükemmel" eğitiminden ve taşıdığı değerlerden yararlanmasını umduğunu kaydetti.

Bu arada Fransa'nın yurt dışındaki çok sayıda Katolik okuluna mali destek sağladığı biliniyor.

Müslümanların açmak istediği okullar "ayrılıkçılıkla" suçlanıyor

Yurt dışındaki okulları "Frankofon" adıyla yücelten Fransa'da diğer unsurların açmak istediği okullar ayrılıkçılıkla suçlanıyor.

???????Ülkenin güneydoğusundaki Albertville kentinde Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün inşa etmek istediği okul, "İslamcılık" ve "yabancı devleti temsil etmekle" itham edilerek alınan inşaat ruhsatı 2019'da belediye tarafından iptal edildi. Milli Görüş'ün başvurduğu bölge idare mahkemesi ise iptal kararını bozdu.

Belediye Başkanı Frederic Burnier-Framboret, mahkemenin kararının ardından "yabancı güçlerle ilişkili" olduğu iddia edilen okulun inşaatına izin vermeye zorlandığını ileri sürdü. Bölge Valisi Laurent Wauquiez, Macron'a yazdığı mektupta okulun inşaatını yasaklamasını talep etti.

Bu gelişmelerin ardından ayrılıkçılıkla mücadele olarak da bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasa tasarısına valilere "dış güçlerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi" veren madde eklendi.

Macron'un "mükemmel eğitimi" AB'de matematik alanında en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Macron'un Fransız okullarındaki eğitimi "mükemmel" olarak tanımlaması, eğitim verileriyle çelişiyor.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019, Fransa'da öğrencilerin matematik alanında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu ortaya koymuştu.

Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru