Müslüman Kardeşler Teşkilatından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Müslüman Kardeşler Teşkilatından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatından
15.07.2020 23:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:39

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, mesajda "Müslüman Kardeşler Teşkilatı olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının 4. yılı münasebetiyle Türk halkını, Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i ve ülkedeki tüm siyasi partileri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fehmi, 15 Temmuz şehitlerinin darbecilerin karşısındaki cesur duruşuyla Türkiye'yi darbenin kötülüğünden uzak tuttuğunu vurgulayarak, mesajda "Allah, Türkiye'yi bütün kötülüklerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Teşkilat olarak darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması konusunda Türk halkının tüm unsurlarıyla darbecilere karşı göstermiş olduğu tarihi tutumu tebrik ettiklerini belirten Fehmi, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

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