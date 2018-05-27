Müslüman Halklar Üzerindeki Oyunlar Bitmiyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Filistin halkına ne yazıktır ki Türkiye dışında sahip çıkan Müslüman ülke neredeyse olmadı. Dünya var olduğundan beri Müslüman halklar üzerinde oynanan oyunlar bitmek tükenmek bilmiyor"

Bakan Arslan, Esenyurt'taki İmam Hasan Camisi'nde düzenlenen Hazreti İmam Hasan'ın Doğum Günü Programı'na katıldı.

Burada konuşan Arslan, Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği torunu Hz. Hasan için söylediği, "Allah'ım! Ben onları seviyorum, senin de onları sevmeni ve onları sevenleri de sevmeni niyaz ediyorum." duasını hatırlattı.



İmam Hasan'ın, imamet ve hilafet gibi iki ağır sorumluluk ve Müslümanlar arasında birliğin sağlanması ve ayrılıklara mani olma konusunda önemli bir rol üstlendiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:



"Kendi zamanında birliği sağlamış, hem de başta Şialar olmak üzere Müslümanların tarihi boyunca dini-ahlaki öğretileri mesabesinde olmuştur. Ne yazık ki Hz. Hasan Medine'de zehirlenerek şehit edilmiştir. Kardeşi Hz. Hüseyin ise Kerbela'da ailesi ile birlikte, tarihin şahit olduğu en büyük katliamda şehit edildi.



Hz. Hüseyin, mercan misal kan kızıl bir şehadet ile en acımasız gönülleri bile titrete titrete Rabbine yürümüştü. Ne yazık ki Hz. Hasan'ın şehit edilişi enfüsidir, içseldir. Zehirletilmiştir. Ancak Hz. Hasan'ın yaşadıkları da şehadeti de birçok noktada kardeşininkine benzer. Görevi ise kardeşininkinden farklıydı. Onun görevi hayatı boyunca iç barışın oluşmasına zemin hazırlamak oldu."

Arslan, Hz. Hasan'ın hayatı boyunca Müslümanların iç barışına yönelik çalıştığını ve bu uğurda canını verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Emeviler tarafından yok edilmek istenen İslam dinini, gösterdiği eşsiz fedakarlıklarla ve canını vererek korumuş, böylece tüm Müslümanların ve özgür insanların gönüllerine taht kurmuş büyük bir hidayet önderidir. Onun bize bıraktığı da bu erdemdir. Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, İslam aleminin aradığı reçete Hazreti Hasan'ın hayatı ve bizlere bıraktıklarıdır. Bu nedenle bizler ya geçmişimizden ibret alırız ve geleceğe birlikte yürürüz ya da ibret oluruz. Bizler bir olmazsak, birlikte olmazsak şu anda Orta Doğu'da oynanan oyunlardan sadece ve sadece Müslüman dünyası zararlı çıkacaktır. Bakın değerli Ehl-i Beyt dostları, Kudüs, kıymetli Kudüs, Müslüman aleminin baş tacı Kudüs. Üzerinde oyunlar oynanan Kudüs..."

"Hz. Hasan'ın doğduğu bugün de bizim için birlik günüdür"

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasına değinen Arslan, bu karara tepki gösteren Filistinlilerin şehit edildiğini anımsattı.



Bakan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistin halkına ne yazıktır ki Türkiye dışında sahip çıkan Müslüman ülke neredeyse olmadı. Bunlar da bir oyunun sonucudur. Dünya var olduğundan beri Müslüman halklar üzerinde oynanan oyunlar bitmek tükenmek bilmiyor. Bilirsiniz, bazı ülkeleri tenzih ederek söylemekte fayda görüyorum ancak Müslümanlar kimi kendini bilmez milletlerce hor görülür, küçümsenir. Halbuki çok tarih bildiklerini söyleyenlere sesleniyorum; bugün övündüğünüz icatlarınıza, keşiflerinize bakın, pek çoğunun kaynağı Müslüman topraklardır. Demem o ki bunlar karalama kampanyalarıdır. Öteye geçemez.

Biz biriz, birlik olduğumuzda ne denli güçlü olduğumuzu her defasında göstermişiz. Korkuları, bizleri karalamaya çalışmaları, hep bundandır. O yüzden bu mübarek ramazan gününde, gelin ellerimizi tüm Müslüman alemi için açalım, dualarımıza tüm Müslüman alemini katalım. Hz. Hasan'ın doğduğu bugün de bizim için birlik günüdür, ikilikten kurtulma günüdür, dayanışma günüdür, paylaşma günüdür."

"Kim kime oy verirse versin ama birliğimizi kaybetmeyelim"

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ise son 10 yıldır siyasi kırmızı çizgilerine riayet eden tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarını ifade ederek, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Şamil Ayrım'ı desteklediklerini söyledi.



Bayram havasında bir seçim geçirmek istediklerini anlatan Özgündüz, "Kim kime oy verirse versin ama birliğimizi kaybetmeyelim." dedi.



"İstanbullu olmakla övünüyoruz"

Buradaki programdan önce Esenyurt Turgut Özal Stadı'nda düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır İftar Buluşması'na katılan Bakan Arslan, kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Kars, Ardahan ve Iğdırlı hemşehrilerin ve siyasi parti temsilcilerinin bir araya geldiğini aktaran Arslan, "Kars, Ardahan, Iğdır söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Önceliğimiz Kars, Ardahan, Iğdır oluyor ama biliyoruz ki biz sadece Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı olmakla övünmüyoruz. Biz aynı zamanda İstanbul'da, Esenyurtlu olmakla, başka ilçelerden olmakla da övünüyoruz, İstanbullu olmakla övünüyoruz." diye konuştu.



Arslan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde nice ramazanları yaşaması temennisinde bulundu.



İftar programına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.