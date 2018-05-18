İslam Dünyası Kudüs İçin İstanbul'da Toplandı! Açılış Konuşmasını Erdoğan Yaptı

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması ve ardından bunu protesto eden Filistinlilere İsrail'in katliam yapması sonrası, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ORTAK HAFIZASIDIR"

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kudüs'ün sırdaşı, yoldaşı, kader arkadaşı İstanbul'a hoşgeldiniz.

İsrailli haydutlar tarafından katledilenler için harekete geçmek gerekmektedir...

Kudüs'e sahip çıkmak, barışa ve insanlığa sahip çıkmak demektir. Kudüs, Müslümanların ortak hafızası, ortak mirasıdır.

"BÖLGEMİZİ KAN VE GÖZ YAŞINA BOĞMAK İSTEYENLERE 'DUR' DİYECEĞİZ"

Buradaki toplantımızla Filistinli kardeşlerimize asla yalnız olmadığını söylüyoruz.

Bölgemizi kan ve göz yaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz.

Tek taraflı uluslararası hukuku çiğneyen adımların sadece Müslümanlara ve hristiyanlara değil, Yahudilere de zarar vereceğini söyledik.

"İKAZLARIMIZ KARŞILIK BULMADI"

ABD'nin hukuk dışı Kudüs kararının ilk işareti geldiğinde uyarılarda bulunduk, ikazlarımız karşılık bulmadı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takılmayı tercih etti.