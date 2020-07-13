Müslüman değiller ama niçin imza topladıklarını duyunca çok şaşıracaksınız
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Müslüman değiller ama niçin imza topladıklarını duyunca çok şaşıracaksınız

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve Müslüman olmayan İrlandalı bir turist, duyduğu ezan sesini sürekli duyabilmek için imza kampanyası başlattı.

Müslüman değiller ama niçin imza topladıklarını duyunca çok şaşıracaksınız
13.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:27

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve Müslüman olmayan İrlandalı bir turist, duyduğu ezan sesini sürekli duyabilmek için imza kampanyası başlattı. Kaydettiği ezanı sesini Kuşadası'nda bulunan yakınlarına da dinlettiren İrlandalı turist, herkesi duygulandıran ezan sesini sürekli duyabilmek topladığı imzaları Kuşadası Kaymakamlığına teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 yıldır Kuşadası'na gelen 60 yaşındaki Baya Hilary Demdsey, Kuşadası merkezde bulunan Hanım Cami'nin yakınındaki bir kafede otururken ezan okunmaya başladı. Ezan sesinden çok etkilenince önce telefonu ile okunan ezanın sesini kaydeden turist, daha sonra da camiye gidip müezzinle tanıştı.

Kaydettiği ezan sesini Kuşadası'nda yaşayan diğer İrlandalı turistlere de dinleten Hilary Demdsey, diğer arkadaşlarının da çok etkilenip duygulandığı görünce bu defa kendi dili ile Kuşadası Kaymakamlığı'na hitaben dilekçe yazıp aynı müezzinin kendi bulundukları bölgede ezanları okuması için imza kampanyası başlattı. Ezanı dinlettirdiği 51 kişiden imza toplayan Bayan Hilary Demdsey, "Yaklaşık 15 yıldır Kuşadası'na geliyorum. Kafede otururken duyduğum ezan sesinden çok etkilendim. Hemen camiye gidip ezanı okuyan kişi ile tanıştım. Adının Arif Ercan olduğunu öğrendiğim bu müezzin Kuşadası Belediye Cami'sinde görevliymiş ve biz bu müezzinin o camide okuduğu ezanı duymuyoruz. Arif Ercan'ın okuduğu ezanı gerçekten ruhumda hissettim. Ezan biter bitmez hemen Arif'in yanına gidip hangi Cami'de görev aldığını sordum. Bana başka bir Cami'de görev aldığını geçici olarak bugünlük gelip ezan okuduğunu söyledi. O günü aklımdan çıkaramıyorum. Gerçekten muhteşem duygular yaşadım. Arkadaşlarıma da dinlettim onlarda benimle aynı duyguyu yaşadılar. İmza toplayıp Kaymakamlığa dilekçe verdik. Arif Ercan umarım Hanım Cami'ye tekrar gelir ve biz de ezanları onun sesinden dinleriz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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