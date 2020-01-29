Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)
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Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

29.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:58
Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Fetva Kurumu, ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Libya Fetva Kurumu Başkan Yardımcısı Sami es-Saidi, her Müslümanın gücü yettiğince bu planın karşısında durması ve imkanları ölçüsünde çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Saidi, Müslümanlardan bazılarının "düşman" tarafında durmasından ve bu saldırıyı meşru göstermeye çalışmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (2)
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