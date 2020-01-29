Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki

29.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:46

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, İstanbul'daki basın toplantısında, "Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gücü olabilir. Ancak Filistin halkı, insanlığı harekete geçirecek hak, iman ve adalete sahiptir." dedi.

Tekruri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve bu plana karşı birlikte hareket etme çağrısından övgüyle söz etti.

Sünni Alimler Birliği Genel Sekreteri Cemal Abdussettar da ABD'nin söz konusu planını kabul etmediklerini söyledi.

Filistin'in kaderini ABD ve hainlerin belirleyemeyeceğini, bu kararın Müslüman halklara ait olduğunu belirten Abdussettar, kapsamlı direniş ve cihat çağrısında bulundu.

Libya Fetva Kurumu Başkan Yardımcısı Sami es-Saidi, her Müslümanın gücü yettiğince bu planın karşısında durması ve imkanları ölçüsünde çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Saidi, Müslümanlardan bazılarının "düşman" tarafında durmasından ve bu saldırıyı meşru göstermeye çalışmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Trump'ın sözde barış planı



ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.



Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Kaynak: AA