Müslüm'ün Yapımcısı Filmdeki Cinayet Sahnelerin İç Yüzünü Anlattı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı 'Müslüm' filminde Gürses'in babasının eski eşini ve karısının öldürdüğü sahnenin kurgu olduğu ve Gürses'in kız kardeşinin olmadığı iddia edildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına telefonla bağlanan filmin yapımcısı iddialara açıklık getirdi.

"EZO, ANNESİNİN CİNAYETİ İŞLENDİĞİ GÜN RAHMETLİ OLDU"

Sunucuların 'Müslüm Gürses'in babası kızını öldürmemiş bu konu da ne söylersiniz?' sorusu üzerine açıklama yapan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, telefonla bağlandığı canlı yayında şunları söyledi: Filmi yaparken önce Muhterem Nur'la mülakat yaptık, Müslüm abinin hayat hikayesini anlattı. Adana'ya giderek mahalle muhtarı ve hayatına giren insanlar ile görüştük. Bize anlatılan, hem mahalle halkının hem de Muhterem Hanım'ın anlattığı Ezo'nun, annesinin cinayetinin işlendiği gün rahmetli olduğu. Bizde bununla ilgili belgeler de var. Ezo'nun fotoğrafı da var. Peki Ezo ölmediyse nerede?

"CİNAYET ÇOK GADDARCA OLDUĞU İÇİN FİLMDE ÖYLE VEREMEZDİK"

Biz bir de annenin cinayetini babanın tam işlediği gibi vermedik. Çünkü çok gaddarca çok vicdansızca bir cinayetti. Kadın bıçak darbelerinden kurtuluyor, yandaki evin damına kaçıyor, orada baba tarafından 22 tane daha bıçak darbesi alarak hayatına veda ediyordu. Bunu böyle göstermenin sinema tarihinde sinematografik dil olarak anlatım olarak da çok sert ve kaba olduğunu düşündük.

"CİNAYETİ YUMUŞATARAK VERDİK"

Günümüzde kadına şiddetin konu olduğu günlerde bunu böyle yapmayalım, daha estetik bir anlatım diliyle anlatalım diye böyle yaptık. Hatta bunu böyle çektiğimiz bile bile çok kaba oldu. Araya metaforik bir şey koymak için kedinin gelerek güvencinleri öldürdürdüğü sahneyi koyduk, o benim küçükken yaşadığım bir hikayeydi. Baba bana yapmıştı onu. Babam ben küçükken güvercinlerimle çok mutluyum diye kafeslerin kapısını açıp kedilerin yemesine izin vermişti. Biz olayı daha yumuşatmak istedik.

"EZO ÖLMEDİYSE NEREDE?"

Eğer Ezo mahkeme kayıtlarına göre yoksa biz filmde yer alan o fotoğrafı nasıl bulduk? Masa da Ezo'ydu. Biz fotoğrafa photoshop yapmadık, eğer Ezo o gün ölmediyse nerede?"

NE OLMUŞTU?

Gişe rekorları kıran Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın kızı ve eşini öldürdüğü şeklindeki senaryonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 29 Mayıs 1969'de Adana'da meydana gelen olayda, Mehmet Akbaş'ın boşandığı Emine Demirdöver'i oğlu Ahmet'i kendisine vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğü, bu suçtan da 20 yıl hapis cezası aldığı mahkeme kayıtlarına geçti. Aynı zamanda da Mehmet Akbaş'ın bir kızının olmadığı iddia edildi.