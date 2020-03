: Müslüm gürses mezarı başında anıldıd

03.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:25

Arabesk müziğin Müslüm Babası olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 7'inci yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 7'inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene sanatçı Huri Sapan, Gürses'in sevenleri ve farklı şehirlerden gelen birçok hayranı katıldı.

YILLARIMIZ BERABER GEÇTİ

Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen bazı hayranları merhum sanatçıya dua ederken, bazıları da Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Müslüm Gürses'in ve Muhterem Nur'un aile dostu olan Huri Sapan, 'Bugün çok buruğum, çünkü arkadaşım Muhterem Hanım yok ve yoğun bakımda. Onu aratmamak için hepimiz geldik ama onu aratmamak mümkün değil. Müslüm de çok iyi arkadaşımdı, çok iyi insandı. Kimsenin tatlısına tuzlusuna karışmayan mülayim bir insandı. Günlerimiz, yıllarımız beraber geçti. Çok genç öldü. En verimli zamanında öldü dedi.

İÇİMİZDE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Gürses'i anmak için kabrine gelen ve Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken İhsan Sevimli, 'Çok heyecanlıyım, baya kalabalık. Sevenleri bir araya geldik. Hüzünle sevinci şu anda bir arada yaşıyoruz. Çok sevenleri var, biz de Zonguldak'tan geldik. Allah rahmet eylesin diyoruz. Muhterem Hanım şu anda hastanede yatıyor. Ona da çok geçmiş olsun diyorum. Müslüm Baba'yı içimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Burada gençlik fazla, en güzel tarafı da o. Gençlik bu bayrağı alıp götürecek dedi.

Zonguldak'tan gelen ve Gürses'e benzeyen Turgay Eğimli ise, 'Küçüklüğümden beri ben Müslümcüyüm. Yollarda Müslüm şarkılarını çalıyorlar, tüylerim diken diken oluyor. Bu sene 7'inci sene, her sene geliyorum. Onun için ölürüm dedi.

MARDİN'DEN GELDİM

Müslüm Gürses'e benzeyen Veysi Gürses de, 'Çok üzüntülüyüz. Ben Mardin'den geldim. 7'inci yıl dönümünde anmak için geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Benzerlik de Allah'tan geliyor ama keşke onun yarısı kadar olabilsek dedi.

HER SENE BURADAYIZ

Müslüm Gürses hayranlarından Gül Çakıcı ise, 'Buruğuz, özlüyoruz. 7 yıl oldu, hiçbir zaman unutmadık. Her zaman elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Her sene buradayız. Her sene Muhterem Hanım ile birlikte geliyorduk, bu sene o olmadığı için içimiz daha buruk. Abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız oldu. Müslüm Baba sayesinde çok güzel dostlular edindik. Zaten hayranlarının kalbi çok güzel, Müslüm Baba hayranları farklı. Genelde her pazar buraya geliyoruz. Bazı arkadaşlar her pazar geliyor, biz bazen iki haftada bir geliyoruz. Hep buradayız dedi.

Gürses'in kabrinin başında dua okunduktan sonra Gürses için pide ve ayran ile lokma dağıtıldı. Bazı hayranları Gürses'in anma programına şarkı sözleri ve fotoğrafının yapıştırıldığı araçlarla geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu