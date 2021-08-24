Müslüm filmi oyuncuları kim? Müslüm konusu, oyuncuları ve Müslüm özeti!
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Müslüm filmi oyuncuları kim? Müslüm konusu, oyuncuları ve Müslüm özeti!

Müslüm filmi oyuncuları kim? Müslüm konusu, oyuncuları ve Müslüm özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müslüm filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müslüm konusu, özeti ve Müslüm oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Müslüm filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Müslüm filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müslüm filmini izleyecek olanların merak ettiği Müslüm konusu nedir, Müslüm oyuncuları kimler ve Müslüm özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Müslüm' filminin yönetmenliğini Ketche üstleniyor. Senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ketche, Can Ulkay

Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tür: Biyografi

Yapım Yılı: 2018 (132 dk)

Vizyon Tarihi : 26 Ekim 2018 Cuma

Senaryo: Hakan Günday, Gürhan Özçiftçi

Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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