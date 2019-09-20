Muşlulardan Başkan Yüksel'e ziyaret

20.09.2019 15:18

Muş İli İlçeleri ve Köyleri Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MUŞ-İDER), Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki makamında ziyaret etti.



Dernek Başkanı Yılmaz Bozyiğit ve dernek yönetimi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.



Ziyaret sırasında projelerinden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, "Çok güzel işler yapmak istiyoruz. Ulaşımdan birçok konuya kadar, Kartal'da yenilikçi işlere imza atacağız. Bu arada 15. kreşimizi de açmaya hazırlıyoruz. Şu anda bile kreşte Türkiye'de bir numarayız ve en az 10 kreş daha açmayı hedefliyoruz. 345 yatak kapasiteli Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Kız Yurdumuz açılışa gün sayıyor. Eski Stat Meydanı için molozları kaldırdık ve çalışmalara başlıyoruz. Cevizli Meydanımız açılmak üzere. Devam eden projeleri kısa sürede tamamlayıp yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz" dedi. Başkan Yüksel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bozyiğit'e ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA