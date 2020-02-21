Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret
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Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

21.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:12
Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret

Belediye Başkanı Dt. , Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Ayhan Taşçı, "Ahmet Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Dernek binamızı Tepebaşı bölgesine taşıdık ve konu hakkında bilgi verdik. Ayrıca dernek faaliyetlerimiz hakkında da istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.


Eskişehir'de bulunan hemşehri derneklerinin tamamı ile iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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