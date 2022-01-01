Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı - Haberler
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Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta eski yapılarda oturanlar, dondurucu soğuktan korunmak için pencere ve balkonlarını branda ile kapattı.

MUŞ (AA) - Muş'ta eski yapılarda oturanlar, dondurucu soğuktan korunmak için pencere ve balkonlarını branda ile kapattı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilde, sürücüler soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve battaniye ile örttü.

Eski binalarda oturan bazı kent sakinlerinin ise evlerinin sıcak kalması için balkon ve pencerelerini branda ile kapatarak tedbir almaya çalıştığı gözlendi.

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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