Musluk hırsızı yakalandı
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Musluk hırsızı yakalandı

Musluk hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinden 10 adet musluk çalan hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinden 10 adet musluk çalan hırsız güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen ay bir işyerinden 10 adet musluğun çalınmasının ardından 40 tan fazla güvenlik kamerasını tek tek inceleyen polis ekipleri bir çok suçtan kaydı bulunan İ.H. isimli şahsın hırsızlığı yaptığını tespit etti. Nazilli polisi tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken bulunan musluklar ise sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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