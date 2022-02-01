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Musluk hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Musluk hırsızı tutuklandı

Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta İmamiye Cami'nin şadırvanındaki musluklar çalan M.Ş.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta İmamiye Cami'nin şadırvanındaki musluklar çalan M.Ş.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta İmamiye Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Ş.Ş. isimli hırsız camiye girerek şadırvanda ki muslukları çaldı. Cami görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucunda musluk hırsızı Ş.Ş.Ş. yakalandı. Karakoldaki ifadesinin ardından Ş.Ş.Ş. adliyeye çıkarıldı.

Adliye'de hakim karşısına çıkan Ş.Ş.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Polis, Cami, 3. Sayfa, Haber

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