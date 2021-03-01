"MUŞLU UÇKANLAR" ÇETESİNE OPERASYON; 14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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"MUŞLU UÇKANLAR" ÇETESİNE OPERASYON; 14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

01.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:45

'Muşlu Uçkanlar' olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

'Muşlu Uçkanlar' olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adreslere yapılan baskınlarda ele geçirilen malzemeler emniyet müdürlüğü vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu, Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren ve gasp, tefecilik, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 'Muşlu Uçkanlar' çetesine operasyon düzenlenmişti. Çete lideri E.U. ve yöneticiler A.D. ve S.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 532 adet değişik çapta fişek, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve 1 adet tapu ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyet müdürlüğü vatan yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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