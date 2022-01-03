Rabia'nın tek hayali protez el

MUŞ (AA) - Muş'ta doğuştan el ve ayak parmakları olmayan 11 yaşındaki Rabia Şanci, arkadaşlarıyla kar topu oynayabilmek için protez el hayali kuruyor.

Kale Mahallesi'nde Meliha ve Mehmet Şanci çiftinin doğuştan parmakları olmayan kızları Rabia Şanci, bu duruma rağmen birçok ihtiyacını kendisi görüyor.

5. sınıf öğrencisi Rabia, kalem tutup arkadaşlarıyla ele ele dolaşıp kar topu oynamak ve çok sevdiği avukatlık mesleğine kavuşmak için protez el yardımı bekliyor.

Rabia Şanci, yazı yazabildiğini ve ellerinin olmamasının okumasına engel olmayacağını söyledi.

Derslerinde çok başarılı olduğunu ve her şekilde okuyacağını belirten Şanci, "Arkadaşlarım gibi dışarıda kar topu oynamak istiyorum. Onlar gibi kalem tutmak, kitap okumak, resim çizmek istiyorum. İhtiyaçlarımı protez elle karşılamak istiyorum. Hayalim ellerime kavuşmak, protez bile olsa istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Şanci da kızının başarılı ve azimli olduğunu belirterek, "Şu an imkanım el vermediği için devletimiz ve hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum. Rabia, arkadaşlarıyla beraber dışarıda kar topu oynamak istiyor" diye konuştu.