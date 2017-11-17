Muşlu Öğrenciler Aydın'da

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 3. Muş kafilesinden 100 öğrenci kente geldi.



İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Aydın Valiliği yetkililerince karşılanan öğrenciler Kuşadası ilçesine götürüldü.



Öğrenciler, Valilik İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hakan Bacalıkaya öncülüğünde Kuşadası ilçesini gezdikten sonra bir otelde konaklayacak.



İki gün kentte kalacak olan öğrenciler, ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezme fırsatını bulacak.