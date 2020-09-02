Muşlu öğrenciler 6 ayda 200 bin cerrahi maske üretti
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Muşlu öğrenciler 6 ayda 200 bin cerrahi maske üretti

Muş'ta, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 ayda 200 bin cerrahi maske üreterek kentteki kurumlara dağıtılmasını sağladı.

Muşlu öğrenciler 6 ayda 200 bin cerrahi maske üretti
02.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:48

Muş'ta, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 ayda 200 bin cerrahi maske üreterek kentteki kurumlara dağıtılmasını sağladı.

Okulun Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla lisedeki atölyelerde çalışmalarını yürütüyor.

Gönüllü olarak cerrahi maske üreten 10 lise öğrencisi, kentteki okullarda görev yapan personelin ve diğer kurumların maske ihtiyacını karşılıyor.

Okul Müdürü Menduh Astan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte, kovid-19 salgının görüldüğü günden bu yana yaklaşık 200 bin cerrahi maske ürettiklerini söyledi.

5 Eylül'de bursluluk sınavına girecek öğrencilere de ücretsiz maske dağıtacaklarını belirten Astan, "İlimizde yapılan sınavlarda görev alan personelin maske ihtiyacını okulumuz karşılıyor. Öğrencilerimizle yaklaşık 6 aydır fedakarca çalışarak maske üretiyoruz. Okulumuz üreten bir konuma geldi. Meslek liseleriyle ilgili algıyı da kırmış olduk. Üretim yapıyoruz, ekonomiye katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinden Hicran İdiko ise yaklaşık 6 aydır arkadaşlarıyla maske ürettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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