Muşlu öğrenci, kendisine kitap getiren polislere şiir okudu Muş'ta 155 Polis İhbar hattını arayarak kitap isteyen 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, kendisine kitap getiren polislere şiir okuyarak teşekkür etti.

Muş'ta 155 Polis İhbar hattını arayarak kitap isteyen 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, kendisine kitap getiren polislere şiir okuyarak teşekkür etti. Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkeze bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, 155 Polis İmdat hattını arayıp, ameliyat olan annesinin dışarı çıkamadığını ileterek kitap almak istediğini söyledi. Adrese yönlendirilen Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubebi ekipleri, istediği kitapları Susönmez'e ulaştırdı. Susönmez, kendisine kitap getiren polislere teşekkür ederek 23 Nisan konulu şiir okudu. Kaynak: AA