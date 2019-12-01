Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor

01.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:32

Malazgirt ilçesinde 1957'de girdiği seçimde muhtar seçilen 86 yaşındaki Reşit Kardan, 62 yıldır tüm seçimleri kazanarak muhtarlık görevini yürütüyor.

İlçenin Adalar Mahallesi'nde yaşayan Kardan, askerden döndükten sonra 1957 yılında yapılan seçimde muhtar olmaya karar verdi.

Mahallenin 50 yıllık muhtarı olan amcasına rakip olan Kardan, seçimi az farkla kazanarak muhtar seçildi. Amcasının yarım asır süren muhtarlığına son veren Kardan, 62 yıldır tüm seçimleri de kazanarak mahallesine güzel hizmetlerin yapılması için çaba gösterdi.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini toplayan ve ilçedeki herkesin tanıdığı Kardan, ilerleyen yaşına rağmen her gün mahalleyi gezerek yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etmeye çalışıyor.

Sürekli mahalle sakinleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Kardan, tespitlerini ilgili kurumlara bildirerek çözüm bulunması konusunda gerekli girişimlerde bulunuyor.

"Yarım asırdan fazladır bu mührü taşıyorum"

Muhtar Kardan, AA muhabirine, askerlik görevini yerine getirdikten sonra muhtar olmaya karar verdiğini söyledi.

Amcasından devraldığı görevi başarıyla yürütmeye çalıştığını anlatan Kardan, "62 yıldır bu mahalleye hizmet ediyorum. Aday olduğumdan bu yana beni yenecek rakip çıkmadı. Millet beni sevdiği için muhtar seçiyor. Yarım asırdan fazladır bu mührü taşıyorum. Eğer ölmezsem muhtarlığı hiç kimseye vermeyeceğim. Bu mahalleye çok emek verdim. Mahalleliye kendi arsamı, bahçemi ve bağımı verdim." diye konuştu.

Gelecek muhtarlık seçiminde yeniden aday olacağını belirten Kardan, "Amcam 50 yıl bu mührü taşıdı, ben de 62 yıldır taşıyorum. Bu mührü ondan aldım." dedi.

Oğlu Safter Kardan da babasının aday olduğu bütün seçimleri kazandığını ifade ederek, "Mahalleli babamı çok seviyor. Bu nedenle sürekli muhtar seçiyorlar. Babam muhtarlığı hiç bırakmadı, ölene kadar da bırakmayacağını söylüyor. Biz de babama destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Enver Çakar, "Muhtarımız mahalleye birçok hizmet getirdi. Mahallemizin camisini ve taziye evini muhtarımız yaptırdı. Çok iyi bir insan ve onu çok seviyoruz. Muhtarlığının devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA