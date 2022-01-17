Muşlu kadınlar ürettikleri yöresel lezzetleri kazanca dönüştürüyor

Muş'ta Laleler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde işletme açan bir grup girişimci kadın, yaptıkları yöresel yemek ve ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

Muş'ta Laleler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde işletme açan bir grup girişimci kadın, yaptıkları yöresel yemek ve ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

Kentte kadınların istihdam edilmesine katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen girişimci 7 kadın, Valilik ve Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğinin desteği ile kooperatif kurdu.

Kooperatif bünyesinde Cumhuriyet Caddesi'nde açtıkları işletmede kentin yöresel lezzetlerinden "Muş köftesi" ağırlıklı olmak üzere uçkun ve elma sirkesi, reçel, erişte, mantı, su böreği ile baklava gibi yemek ve ürünler yapmaya yapan kadınlar, büyük emeklerle hazırladıkları ürünleri satarak ailelerini geçindiriyor.

Kooperatif Başkanı Dilek Karagüzel, gazetecilere, 7 ev kadını bir araya gelerek Valiliğin desteği ile kooperatif kurduklarını ve yöresel yemek yapmaya başladıklarını söyledi.

Yöresel ürünlerin ağırlıkta olduğu ürünleri yaparak satışını gerçekleştirdiklerini anlatan Karagüzel, "Kent merkezinde birçok iş yerine ve evlere servis yapıyoruz. Kent dışından gelen misafirler yöresel yemekleri tercih ediyor. Meşakkatli bir iş ama ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz." dedi.

Elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getiren Karagüzel, şunları kaydetti:

"Bir çok ev kadınına iş imkanı sağlamak istiyoruz. Şu anda 7 kişiyiz ama kapasiteyi artırarak büyük bir şirket olmayı hedefliyoruz. Muş'ta ilk kadın kooperatifini biz kurduk. Herkese örnek olmak istedik. Muş'un zengin yöresel yemek kültürünü ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."