Muşlu kadınlar, kurslar sayesinde okuma yazma öğrenme imkanına kavuştu

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Muş'ta yaşayan kadınlar, Belediye ve Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kurslarda okuma yazma öğrenme imkanına kavuştu.

Okuma yazma kursu öğretmeni Eda Er, okur yazarlık sertifikasına sahip olmak isteyen kadınlara haftanın 5 günü eğitim verdiklerini söyledi.

Her yıl ekim ayında başlayan okuma yazma kursunun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Şubat'ta başladığını belirten Er, "Okuma yazma öğrenen kadınların günlük yaşamı kolaylaşıyor. 2-3 ayda rahatlıkla okuma yazmayı öğrenebiliyorlar. Kursa katılan kadınların eskiden okullaşma oranı daha az olduğu için yaş olarak 30'dan başlayarak 65 yaşına kadar isteyen herkes kurslarımıza katılarak kendilerini geliştiriyor." diye konuştu.

Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak sabah ve öğleden sonra günde 2 kez kurs verdiklerini anlatan Er, ilk etapta 16 ev kadınına kurs vermeye başladıklarını kaydetti.

Er, "Bu yıl Kovid-19 nedeniyle kursu gecikmeli açtık. Kursa yoğun talep var ancak salgından dolayı fazla alamıyoruz. Burada amaç okuma yazma bilmeyen ev kadınlarımıza okuma yazmayı öğretmek. Kursumuz hazirana kadar devam edecek. Kursa gelen kadınlarımız ilerleyen yaşlarına rağmen ellerine defterlerini alıp kursa katılıyor." dedi.

Kursa katılan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Sabiha Görtürk ise ilerleyen yaşına rağmen okuma yazmayı öğrenmek istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Okuma yazma bilmediğim için hiçbir yere gidemiyorum. Özellikle hastaneye gittiğimde çok sıkıntı yaşıyorum. Yanlış minibüslere biniyorum, çocuklarıma telefon açamıyorum. Bu nedenle okuma yazmayı öğrenmek istiyorum. Bu kurs okuma yazma bilmeyen biz kadınlar için büyük bir fırsattır. Kadınların bunu mutlaka değerlendirmeleri lazım. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım