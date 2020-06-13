Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Ozankent köyünde, eşi Ercan Beyazyıldırım ile 25 yıl önce 30 kovanla arıcılığa başlayan Emran Beyazyıldırım (50), 400 kovana ulaştı.

Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor
13.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:29

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Ozankent köyünde, eşi Ercan Beyazyıldırım ile 25 yıl önce 30 kovanla arıcılığa başlayan Emran Beyazyıldırım (50), 400 kovana ulaştı. Yılın 4 mevsimi, başta Muş olmak üzere florası zengin yerlerde arıcılık yapan Beyazyıldırım, yılda 8 ton karakovan, düz petek ve süzme bal üretiyor. Arılarına çocukları gibi bakan Beyazyıldırım, "4 çocuğumun 2'si üniversitede, 1'i lisede okuyor. Çocuğum gibi baktığım arılardan kazandıklarımla çocuklarımı okutuyorum" dedi.

Varto ilçesine bağlı Ozankent köyünde oturan Emran Beyazyıldırım, 25 yıl önce eşiyle birlikte arıcılık yapmaya karar verdi. 30 kovan alarak işe başlayan Beyazyıldırım çifti, ilkbahar ve yaz aylarında Muş Ovası'nda, diğer mevsimlerde ise başta Hatay olmak üzere flora bakımından zengin ve iklimi müsait yerlere giderek arıcılık faaliyetini sürdürüyor. 400 arılı kovana ulaşarak yılda 8 ton karakovan, düz petek ve süzme bal üreterek satan Beyazyıldırım çifti, propolis üretimine de başladı. 

ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYORYaz aylarında Muş Ovası'nda üretim yapan Beyazyıldırım çifti, 2 kişilik konteynerde yaşıyor. Çocukları Ozankent köyündeki evlerinde olan Emran Beyazyıldırım, konteyner evde sabahın ilk ışıklarıyla uyanır uyanmaz temizlik ve diğer işlerini yaptıktan sonra çocukları gibi baktığı arılarının yanına koşuyor. Özel kıyafetlerini giyerek körük yakıp, arıların bakımlarını yapan Beyazyıldırım, bal peteklerini düzenledikten sonra çalışmaya ara veriyor.'ÇOCUKLARIMI ARILARLA OKUTTUM'Gün boyu arılarının yanından ayrılmayan Beyazyıldırım, "50 yaşındayım. Yaklaşık olarak 25 yıldır arıcılık yapmaktayız. 4 çocuğum var, 2'si üniversitede, 1'i de lisede okuyor. Bu arıcılık mesleği sayesinde çocuklarımı okuttum. Çok zor şartlarda arı ürünlerini sattım, çocuklarımın dershanesi dahil her şeyini karşıladım. Bu şekilde çocuklarımı yetiştirmeye çalıştım. Bir kadın olarak arıcılık yapmak çok zor. Ama insan isterse, zor koşulların hepsini yenebilir. Yenilmeyecek gibi bir şey değil. Her şey istekle başlıyor. İstekle çalıştıktan sonra her şey yapabilirsiniz" dedi.'MART AYIYLA BİRLİKTE EVDEN ÇIKIYORUZ'Aldığı desteklerle kovan sayısını 400'e çıkardıklarını belirten Beyazyıldırım, "30 kovanla başladık, şimdiye yaklaşık olarak 400 kovanımız var. Karı- koca birlikte çalışıyoruz. Özellikle 3 kış mevsimidir eşimle birlikte Muş'tan diğer illere birlikte gidip, geliyoruz. Onun öncesinde çocuklarım küçüktü, sadece yaz mevsiminde yardım ediyordum. Kış mevsiminde yapamıyorduk. Ama şimdi çocuklar büyüdü, kış mevsiminde de eşimle birlikteyiz. Mart ayında evden çıkıyoruz, daha henüz evime, çocuklarımın yanına gidemedim. İnşallah bir hafta, 10 gün sonra çocuklarımın yanında olurum. Bu da bu işin çilesi işte" diye konuştu.Konteyner evde yaşamını da anlatan Beyazyıldırım, şunları söyledi: "Burada her şeyiniz organik oluyor. Her şey eski döneme ait oluyor. Çöldesiniz, bulaşığınız ona göre oluyor. Banyo, çamaşırınız, yemek pişirmeniz yani her şeyiniz çöl şartlarına göre kendinize uyarlıyorsunuz. Suyumuzu taşıma su olarak getiriyoruz. Komşularımızdan, baya uzak bir yoldan su taşıyarak gidip geliyoruz. Banyomuzu aynı şekilde yapıyoruz. Sabah belirli bir saatten sonra arının içerisinde girip, arı işi ile uğraşıyoruz. Yemek saatinde tekrar yemeğimize geliyoruz. Saat 21.00 olunca bizim için de gün bitiyor."TKDK PROJE HAZIRLADIArıcılığa verilen desteklerin yetersizliğinden şikayetçi olan Beyazyıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) proje hazırladı. Desteklerin yetersizliği sebebiyle TKDK'dan destek almayı istediğini anlatan Beyazyıldırım, "Arı desteklemeleri var ama o bizler için yeterli gelmiyor. Çünkü 400 kovanımız var. Bizim için yeterli gelmediğinden dolayı TKDK'nın projelerine başvurduk. TKDK'nın projelerinin içinde özellikle barakalar, o bizler için çok önemli. Ondan sonra da kovan sayımız artacak üslüklerle birlikte o da bizler için önemli. Her şey pahalı olduğu için yetişemiyoruz. Bu desteklemeler olduğu zaman daha bir rahatlayacağız. Arımızın sayısını yükselteceğiz. Daha iyi işimizi yapacağız" dedi.'EŞİME MÜTEŞEKKİRİM'

Eşinin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirten Ercan Beyazyıldırım ise, "Eşim 25 yıldan beri benim yanımda. Hayatın her türlü zor koşulunda da benimle beraber olduğu için arıcılıkta, evde, çocuk büyütmekte bana verdiği destekten dolayı da kendisine müteşekkirim. Eşim arıcılık konusunda uzmanlaştığı gibi arıcılık ve arıcılık ürünlerinin başında gelmesi gereken propolisi de mamulleştirme konusunda bir ilerleme kaydetmektedir. Zannediyorsam gelecekte çok güzel şeyler yapacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Mariah Carey Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 10:29:48. #1.15#
title