Muşlu girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muşlu girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor

Muşlu girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'un Yeşilova beldesinde yaşayan 39 yaşındaki Hakan Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor.

Muş'un Yeşilova beldesinde yaşayan 39 yaşındaki Hakan Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor.

Kentte geleneksel yöntemlerle yaptığı hayvancılığı geliştirmeye karar veren 3 çocuk babası Yılmaz, 2016'da TKDK'ye süt üretim tesisi kurmak için proje sundu.

Projesi kabul edilen Yılmaz, 2 milyon 144 bin lira hibe desteği alarak 30 dönümde kurduğu çiftliğe 120 büyükbaş alarak üretime başladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye başlarken aldıkları 25 büyükbaş hayvan sayısını 60'a yükselttiklerini söyledi.

Günlük 350 litre süt elde ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz sütü mandıraya veriyoruz. Oradan aldığımız gelirle işletmenin kapasitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Geçimimizi devlet destekli kurduğumuz çiftlikle sağlıyoruz. Destek almadan böyle bir modern tesisin kurulması mümkün değil. Eşimle birlikte çalıyoruz. Eskiden geleneksel yollarla bu işi yapıyorduk. Şimdi uyguladığımız sistem çok verimli. Hem iş yükümüzü hafifletiyor hem de verimi artırıyor. Günde iki kez sağım yapıyoruz."

Eşi Nuran Yıldız ise "Önceden kendi imkanlarımızla bu işi yapıyorduk. Projemiz kabul edildikten sonra bu işletmeyi kurduk. Eşim ve kardeşleriyle burada çalışıyoruz. Sabah erken kalkıp hayvanların sağımı ve yemiyle ilgileniyoruz. Eve ihtiyaç olduğu kadar süt alıyoruz. Kalan sütü mandıraya veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muşlu girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 14:48:25. #1.15#

title