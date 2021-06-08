Muşlu girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor

Muş'un Yeşilova beldesinde yaşayan 39 yaşındaki Hakan Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor.

Muş'un Yeşilova beldesinde yaşayan 39 yaşındaki Hakan Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 350 litre süt üretiyor.

Kentte geleneksel yöntemlerle yaptığı hayvancılığı geliştirmeye karar veren 3 çocuk babası Yılmaz, 2016'da TKDK'ye süt üretim tesisi kurmak için proje sundu.

Projesi kabul edilen Yılmaz, 2 milyon 144 bin lira hibe desteği alarak 30 dönümde kurduğu çiftliğe 120 büyükbaş alarak üretime başladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye başlarken aldıkları 25 büyükbaş hayvan sayısını 60'a yükselttiklerini söyledi.

Günlük 350 litre süt elde ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz sütü mandıraya veriyoruz. Oradan aldığımız gelirle işletmenin kapasitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Geçimimizi devlet destekli kurduğumuz çiftlikle sağlıyoruz. Destek almadan böyle bir modern tesisin kurulması mümkün değil. Eşimle birlikte çalıyoruz. Eskiden geleneksel yollarla bu işi yapıyorduk. Şimdi uyguladığımız sistem çok verimli. Hem iş yükümüzü hafifletiyor hem de verimi artırıyor. Günde iki kez sağım yapıyoruz."

Eşi Nuran Yıldız ise "Önceden kendi imkanlarımızla bu işi yapıyorduk. Projemiz kabul edildikten sonra bu işletmeyi kurduk. Eşim ve kardeşleriyle burada çalışıyoruz. Sabah erken kalkıp hayvanların sağımı ve yemiyle ilgileniyoruz. Eve ihtiyaç olduğu kadar süt alıyoruz. Kalan sütü mandıraya veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım