Muşlu gençler nisan ayında naylonlarla kaymanın keyfini yaşadı

Muş'ta bazı gençler, nisan ayında 2 bin 850 rakımlı Kurtik Dağı eteğindeki kar örtüsünün üzerinde naylonlarla kaymanın keyfini yaşadı.

Muş'ta bazı gençler, nisan ayında 2 bin 850 rakımlı Kurtik Dağı eteğindeki kar örtüsünün üzerinde naylonlarla kaymanın keyfini yaşadı.

Arkadaşlarıyla Kurtik Dağı'nda naylonlarla kayan Seyfi Karakaya, nisan ayının son günlerinin gelmesine rağmen bölgede metrelerce yükseklikte kar örtüsünün olduğunu söyledi.

Güzel bir anı yaşadıklarını belirten Karakaya, "Çavuş Tepe bölgesinde nisan ayının son haftasına rağmen yaklaşık 8 metre kar bulunuyor. Biz de arkadaşlarla vakit geçirmek için buraya geldik. Fotoğraf çektik. Bizim için çok güzel bir duygu oldu." dedi.

Hasan Kaçar ise arkadaşlarıyla hem poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardıklarını hem de kar topu oynadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım