Muşlu gençler, karda yüzdü
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Muşlu gençler, karda yüzdü

21.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:51
Muşlu gençler, karda yüzdü

MUŞ'ta kar yağışı, bir taraftan büyük çile olurken bir taraftan da gençlerin eğlencesine dönüştü.

MUŞ'ta kar yağışı, bir taraftan büyük çile olurken bir taraftan da gençlerin eğlencesine dönüştü. Gençlerin karda yüzdüğü anlar, görenleri güldürdü.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı kişiler tarafından da eğlenceye dönüştürülüyor. Kent merkezinde bir grup genç, fotoğraf çekerken, karların arasına girip, yüzüyor gibi yaptı. İki arkadaş, dakikalarca karda yüzmeye çalışırken, arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 'Kar hoştur' diye eğlenen gençler, daha sonra müzik eşliğinde cadde ortasında halay çekti. 

Arkadaşı ile birlikte denizi olmayan kentte 1 metre kar içinde yüzmeye çalışan Emre Coşar, "Bu yıl maalesef karımız geç geldi. Karın geç gelmesinden dolayı biraz hüzün yaşadık fakat bir yandan da sevindik. Çünkü kar berekettir, sudur. Kuraklık var malum önümüzde, karın gelmesi gerçekten bizleri sevindirdi. Çocuklar için bir eğlence merkezi. Tarımsal olarak da karın çok faydası var. Malum Muş'umuzda deniz olmadığı için biz de karda yüzerek, yüzme faaliyetine katıldık. Karın yağmasına da sevindik. Kar içinde kulaç attık. Allah'a şükürler olsun karımız yağdı. Hem büyükler hem küçükler olarak karın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Muşlu gençler, karda yüzdü
Muşlu gençler, karda yüzdü
Muşlu gençler, karda yüzdü
Muşlu gençler, karda yüzdü
Muşlu gençler, karda yüzdü
Muşlu gençler, karda yüzdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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