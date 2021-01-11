Muşlu çocukların kızak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muşlu çocukların kızak keyfi

11.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:56
Muşlu çocukların kızak keyfi

Muşlu çocuklar karla kaplanan alanlarda kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğleniyor.

Muşlu çocuklar karla kaplanan alanlarda kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğleniyor.

Erentepe beldesine bağlı Kale Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kayak pistine dönüştürdükleri alanda kızakla kaymanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukların eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oluyor.

Kızakla kayan çocuklardan Hiranur Aral, karın yağmasına çok sevindiklerini belirterek, "Mahallemizin içindeki boş bir alanı pist haline getirdik. Kızaklarımızla kayarak eğleniyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Fuat Oktay Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muşlu çocukların kızak keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:59:54. #1.15#
title