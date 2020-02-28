Muşlu çocuklara anne şefkati

28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:20

Yıldırım Belediyesi tarafından 'Çocuklar Üşümesin' sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muş'taki 850 öğrenciye atkı, bere ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım Meslek Edindirme Kurslarında (YILMEK) eğitim gören kursiyerlerin kendi el emekleriyle hazırladıkları 890 atkı, 890 bere, 600 eldiven ve 2 koli kıyafet ile yüzlerce kırtasiye malzemeleri Muş'un Hasköy ilçesindeki köy okullarında eğitim gören minik öğrencilere gönderildi. Eldivenden bereye, atkıdan çocuk kıyafetine kadar dağıtımı yapılan yardımları gören çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı.

'KARDEŞLİK DUYGULARIMIZI PEKİŞTİRİYORUZ'

'Çocuklar Üşümesin' projesi kapsamında hazırlanan eşyaları belediye personeli ile birlikte kolileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmaktır. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı yaptığımız çalışmalarla pekiştiriyoruz. Toplumumuzu güçlü kılan bu hasletlerimiz doğrultusunda Muş'ta eğitim veren Alparslan İlk ve Ortaokulu ile Hasköy Anaokulu ve İlkokulu'nda eğitim gören yavrularımıza, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursu kursiyerlerimizin el emekleriyle hazırladıkları atkı, bere ve eldiven ile kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Paylaşarak oradaki dezavantajlı, dar gelirli öğrencilerimizin de mutluluklarına ortak olmak istedik. Bu projelerle uzakları yakın kılıyor kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler