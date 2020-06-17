Muşlu çiftçinin nesli tükenmekte olan toy kuşu hassasiyeti
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Muşlu çiftçinin nesli tükenmekte olan toy kuşu hassasiyeti

Muşlu çiftçinin nesli tükenmekte olan toy kuşu hassasiyeti Nesli tükenmekte olan toy kuşları tarlalarda yuva yaparken, çiftçiler ise yumurtalara zarar gelmemesi için yavruların çıkmasını bekliyor Muş'ta nesli tükenmekte olan toy kuşları tarlalarda yuva yaparken, çiftçiler ise yumurtalara...

17.06.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:13

Muşlu çiftçinin nesli tükenmekte olan toy kuşu hassasiyeti

Nesli tükenmekte olan toy kuşları tarlalarda yuva yaparken, çiftçiler ise yumurtalara zarar gelmemesi için yavruların çıkmasını bekliyor

MUŞ - Muş'ta nesli tükenmekte olan toy kuşları tarlalarda yuva yaparken, çiftçiler ise yumurtalara zarar gelmemesi için yavruların çıkmasını bekliyor.

Ülkemizde nesli tükenmekte olan toy kuşları bu yıl Muş Ovası'nı mesken tuttu. Ovada buğday, arpa ve yonca tarlalarında yuvalarını yapan toy kuşları, bıraktıkları yumurtalar üzerine kuluçkaya oturuyorlar. Toy kuşlarının genellikle 2 veya 3 yumurta yaparak kuluçkaya oturduklarını söyleyen çiftçi Haluk Dizdaroğlu, "Bundan 20 yıl önce Muş Ovası'nda sürüler halinde gezen göçmen toy kuşları, o zaman avcıların bilinciz avlanması sonucu nesli tükenmeye başladı. Muş Ovası'nda halen 20-30 adet toy kuşu var. Buğday tarlasında ilaçlama yaparken toy kuşu ve yuvasını gördük. Yuvada 2 yumurta var. Yuvayı korumaya aldık. Yavruların çıkmasına kadar bu alanda çalışma yapmayacağız" dedi.

Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Erkan Bağlı da, buğday tarlasında ilaçlama yaparken toy kuşunun yerden havalandığını görmesi üzerine yaptıkları inceleme sonucu 2 adet toy yumurtasını gördüklerini belirterek, "Yuvanın yerini belirleyerek korumaya aldık. Toy yavruları yumurtadan çıkıncaya kadar yuva etrafında ilaçlama yapmayacağız. Kuşların yuvadan ayrılmasına kadar yuvayı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Muşlu çiftçinin nesli tükenmekte olan toy kuşu hassasiyeti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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